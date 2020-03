Wielerkoersen in Italië op de tocht, Serie A zonder publiek na decreet regering

Les van Vites ‘Hoop met dit seizoen nog op een happy end bij Vitesse’

16:03 ARNHEM - Vitesse is bezig met een kwakkelseizoen. De Arnhemse club hobbelt van crisis naar opleving naar crisis. ,,Het is een heel lange zit ”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Ik hoop nog op een happy end.”