Wij zoeken een Samensteller sportvideo's

Nederlands getint Mechelen naar bekerfina­le

29 januari KV Mechelen heeft de finale van de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi, bereikt. Mechelen, dat uitkomt op het tweede niveau, won met drie Nederlanders van competitiegenoot Union. In Vorst werd het 1-2 nadat de wedstrijd in Mechelen in 0-0 was geëindigd.