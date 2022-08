Wijnaldum ziet af van operatie en mist WK definitief: ‘Hij wordt onze versterking in januari’

Het WK in Qatar begint op zondag 20 november, de finale is vier weken later op zondag 18 december. Wijnaldum kan waarschijnlijk pas in januari of februari 2023 zijn rentree weer maken nu hij voor deze optie van revalideren heeft gekozen. De van Paris Saint-Germain gehuurde middenvelder brak afgelopen zondag op de training van AS Roma zijn scheenbeen na een duel met de 19-jarige Felix Afena-Gyan uit Ghana.



Wijnaldum had een week eerder in de uitwedstrijd bij Salernitana (0-1), de nieuwe club van Tonny Vilhena, nog wel zijn debuut gemaakt in de Serie A. Hij viel toen twaalf minuten voor tijd in. Afgelopen maandag won AS Roma in het uitverkochte Stadio Olimpico met 1-0 van Cremonese, de ploeg van spits Cyriel Dessers. Chris Smalling maakte in de 65ste minuut de winnende goal en droeg die op aan Wijnaldum. Voor de wedstrijd droegen de spelers al shirts met de tekst ‘Forza Gini’.

Volledig scherm © ANP / EPA

AS Roma zat vanmiddag in pot 1 bij de loting voor de Europa League, nadat de ploeg van José Mourinho vorig seizoen de Conference League won door Feyenoord in de finale in Tirana te verslaan. De Romeinen zitten in een groep met Ludogorets Razgrad, Real Betis en HJK Helsinki. AS Roma speelt zaterdagavond (18.30 uur) de uitwedstrijd bij Juventus.

,,Wijnaldum wordt onze grote versterking in januari”, zei technisch manager Tiago Pinto van AS Roma. ,,We hebben hem voor het hele seizoen vastgelegd, maar we moeten tot januari op hem wachten. Het is heel jammer”, zei Pinto. ,,Het kostte zoveel moeite om ‘Gini’ naar Rome te krijgen. We wisten dat hij erg belangrijk zou worden voor onze ploeg. Na een week leek het al alsof hij hier al een jaar was. Nadat Gini geblesseerd was geraakt, was hij de eerste die weer kon lachen. Hij is gemotiveerd om terug te komen. Wij zijn er voor hem. We kijken uit naar januari.” Wijnaldum heeft zelf nog niet gereageerd op zijn blessure.

Wijnaldum speelde vorig seizoen 38 wedstrijden voor PSG, maar zijn optredens voor de Franse topclub duurde gemiddeld 52 minuten. Wijnaldum maakte in de laatste maanden van het seizoen te weinig indruk op bondscoach Louis van Gaal, die hem daarom niet oproep voor de vier Nations League-wedstrijden van begin juni. Wijnaldum had daardoor ruim zes weken vakantie en kreeg op de eerste dag bij zijn terugkeer bij Paris Saint-Germain te horen dat hij daar niet meer nodig was, waardoor hij nog drie weken voor zichzelf moest trainen. Uiteindelijk verloste AS Roma hem op 5 augustus van zijn uitzichtloze situatie in Parijs, maar zijn verhuurperiode aan Roma is dus zeer vervelend begonnen.

Wijnaldum maakte op 4 juni 2011 zijn debuut in Oranje. Hij staat nu op 26 goals en 9 assists in 86 interlands. De afgelopen jaren was hij zeer belangrijk als aanvallende middenvelder in de rug van Memphis Depay, met wie hij zowel op als naast het veld een uitstekende klik heeft. In het 3-5-2 systeem van Van Gaal waren Frenkie de Jong, Davy Klaassen en Steven Berghuis in juni de basisspelers op het middenveld.