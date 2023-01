Willem Geubbels van Monaco naar Sankt-Gallen, Van Ewijk in beeld bij Sporting

Opvallende primeur in het voetbal: scheids­rech­ter in Portugal trekt witte kaart

De gele en rode kaart kennen we allemaal, maar in Portugal maakten de toeschouwers gisteren bij de bekerwedstrijd tussen de vrouwen van Benfica en Sporting kennis met een nieuw fenomeen. Scheidsrechter Caterina Campos had de primeur om voor het eerst in de voetbalgeschiedenis een witte kaart uit haar borstzak tevoorschijn te halen.

