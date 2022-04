Wimbledon wil bij honderdjarig bestaan geen Rusland-propaganda op het park

Door Rik Spekenbrink



Alleen het verwijderen van het wit-blauw-rode vlaggetje of de letters ‘RUS’ achter hun naam was voor de organisatie van Wimbledon onvoldoende. Er werd nog even gedacht aan het laten tekenen of uitspreken van een statement tegen het Kremlin en de Russische invasie in Oekraïne. Maar dat zou onwerkbaar zijn voor de tennissers uit Rusland en Belarus. Dus schiep het toernooi gisteren duidelijkheid. Voor spelers uit beide landen is dit jaar geen ruimte op het heilige gras. Ook niet als ze Daniil Medvedev heten en nummer 2, of wie weet straks weer nummer 1, van de wereld zijn.