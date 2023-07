Wimbledonkampioen Wesley Koolhof zet kroon op carrière: ‘Ik ben ontzettend trots op mezelf’

Earnest Stewart tijdens trainings­kamp PSV opgenomen in ziekenhuis voor operatie aan blindedarm

Earnest Stewart, de directeur voetbalzaken van PSV, heeft het trainingskamp van de club in Oostenrijk zondag tijdelijk moeten verlaten. Hij moest naar het ziekenhuis vanwege een ontsteking aan zijn blindedarm. PSV laat weten dat Stewart is geopereerd en dat de ingreep goed is verlopen.