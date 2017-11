Wisselingen op komst bij Vitesse voor clash met Lazio Roma

Pasveer 'wellicht inzetbaar'

Voor de wedstrijd in Italië kan Fraser geen gebruik maken van Maikel van der Werff (knie), Arnold Kruiswijk (rug) en Alexander Büttner (geschorst). Remko Pasveer kampt met een heupblessure is nog altijd een vraagteken. ,,Dat is afwachten”, stelde Fraser. ,,Het ziet er goed uit, dus wellicht is hij inzetbaar. Dat zien we in Rome op de afsluitende training.”