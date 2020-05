Witte rook in Spanje: La Liga begint op 11 juni weer met derby van Sevilla

Vitesse verliest kort geding en moet volle pond blijven betalen voor GelreDome

17:54 ARNHEM - Vitesse moet over de maanden maart tot en met augustus gewoon het volle pond betalen voor stadion GelreDome. Dat heeft de kantonrechter in Arnhem bepaald in het kort geding over huurverlaging dat de club had aangespannen tegen stadioneigenaar Michael van de Kuit.