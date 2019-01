Woedende Baghdatis ramt vier rackets aan gort

Het zou je bijna ontgaan maar Marcos Baghdatis tennist nog steeds. De Cyprioot kan met zijn 33 jaar zelfs nog wel een paar tennisseizoenen mee. Het is logisch dat Baghdatis op een wat stoffige zolder van het sportgeheugen verzeild is geraakt, zijn dagen van faam liggen namelijk mijlenver achter ons. In 2006 deed hij de tenniswereld versteld staan door als ongeplaatste speler de finale van de Australian Open te bereiken. Die finale verloor hij tamelijk kansloos van Roger Federer, maar iedereen wist in één klap wie Marcos Baghdatis was.

Niemand kon toen voorspellen dat het vanaf die dag bergafwaarts zou gaan met Baghdatis. Hij bereikte dat seizoen nog de halve finale van Wimbledon, maar in de jaren die volgden werd hij minder en minder. Hij bleef in de top honderd rondhangen, maar Baghdatis won bijvoorbeeld al acht jaar geen ATP-toernooi meer. In zijn laatste 41 Grand Slam-deelnames fungeerde hij slechts als toernooivulling. Zodra de spotlights aangingen voor de grote wedstrijden, zat de Cyprioot al in het vliegtuig.



Eigenlijk wist Baghdatis in het afgelopen decennium slechts één keer nog alle ogen op zich gericht. Dat was op 18 januari 2012, toen hij op de Australian Open uit frustratie vier rackets achter elkaar kapot ramde in een partij tegen Stan Wawrinka. Een wonderlijk gezicht. Bij de laatste twee rackets nam Baghdatis niet eens de moeite het plastic eraf te halen. Het kwam hem op een boete van 1250 dollar te staan. Ruim 300 dollar per racket.



