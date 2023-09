Woeste Aryna Sabalenka slaat racket kapot na verloren US Open-finale

met videoDe emoties werden haar even te veel. Na de verloren finale op de US Open tegen thuisspeelster Coco Gauff, sloeg Aryna Sabalenka uit pure frustratie haar racket stuk op de vloer in een privéruimte om die daarna in de prullenbak te dumpen.

Sabalenka verloor afgelopen zaterdag in drie sets van Gauff, die daarmee de jongste US Open-winnares van deze eeuw was. Sabalenka won de eerste set nog, maar ging in de twee daaropvolgende sets onderuit. De Belarussische stak haar frustraties vervolgens niet bepaald onder stoelen of banken.

Sabalenka was ervan op de hoogte dat er camera's waren in de trainingsruimte, maar dat belette de winnares van de Australian Open niet haar rauwe emoties uit te werken op haar racket. Ook snel na de finale namen de emoties even logischerwijs de bovenhand.

En in haar speech was er een cynische knipoog naar haar trainersteam, met wie ze op deze Flushing Meadows enkele keren overhoop lag. Ook in de finale kreeg haar trainer de nodige scheldwoorden naar het hoofd geslingerd. En in de halve finale, tegen Madison Keys, liep het ook zwaar uit de hand en slingerde ze zelfs een racket naar haar team in de box.

Sabalenka, lachend: ,,Ze weten dat ze na dit toernooi hun ontslag zullen krijgen... Nee, dankzij zo'n nederlagen word je sterker, niet? Bedankt voor alles wat jullie voor me doen. Dat waardeer ik enorm.” En ook: ,,Meestal ben ik mijn emoties wel de baas. Proficiat, Coco, je speelde een ongelofelijke finale.”