World Series: Dodgers verslaan Astros

Trainer Janssen furieus na afgang De Treffers

24 oktober WAALWIJK - De afgang van De Treffers in de tweede ronde van de KNVB-beker bij RKC Waalwijk (7-0) hakte er flink in bij Anton Janssen. De trainer van de Groesbeekse ploeg had zich enorm geërgerd aan zijn elftal. ,,Dit leek helemaal nergens op.”