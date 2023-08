Wout Weghorst keert bij Hoffenheim terug in Bundeliga: ‘Buitengewone en opmerkelijke transfer’

Weghorst gaat bij TSG Hoffenheim, dat afgelopen seizoen op de twaalfde plaats in de Bundesliga eindigde, met rugnummer 10 spelen. Burnley verhuurde de 31-jarige Oranje-international afgelopen seizoen eerst aan de Turkse club Besiktas en in het tweede deel van het seizoen speelde Weghorst op huurbasis voor Manchester United. Hij won met de ploeg van trainer Erik ten Hag de League Cup.

,,Ik denk niet dat ik overdrijf als ik deze transfer opmerkelijk en buitengewoon noem. Dat is hij in ieder geval voor ons”, zegt Hoffenheim-directeur Alexander Rosen op de site van de club. ,,Het feit dat een spits met dit cv en deze opties heeft besloten om naar Hoffenheim te gaan, toont aan dat deze club ook bekende spelers aantrekt.”

,,Ik heb een paar kansen gehad en heb de afgelopen weken veel nagedacht over mijn toekomst", zegt Weghorst. ,,De mensen bij Hoffenheim hebben zich enorm voor mij ingezet en veel waardering getoond. Dat maakte echt indruk op me en het voelt gewoon goed om hier nu te zijn. Ik wil nu het in mij gestelde vertrouwen op het veld teruggeven en mijn steentje bijdragen om het seizoen zo succesvol mogelijk te maken.”

Weghorst speelde eerder jaren in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg. Namens die club goed voor 59 goals in 118 118 Bundesliga-duels. Daarvoor kwam de aanvaller uit Borne uit voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ. In 23 interlands voor het Nederlands elftal maakte Weghorst vijf doelpunten, waarvan twee vorig jaar op het WK in de kwartfinale tegen Argentinië. Dankzij de invaller kwam Oranje in de slotfase terug van een 2-0-achterstand, maar het ging alsnog mis via strafschoppen.