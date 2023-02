Wout Weghorst naar Wembley, Manchester United bereikt eenvoudig finale League Cup

Spannend was het geen moment, maar met gebalde vuist vierde manager Erik ten Hag zijn feestje aan de zijlijn van Old Trafford, meteen na afloop van de halve finale tegen Nottingham Forest: 2-0.



Eind deze maand speelt de Nederlandse manager zijn eerste finale op Wembley, al is het dan om de relatief bescheiden League Cup (officieel: Carabao Cup). Newcastle United is op 26 februari de tegenstander in een finale van een toernooi dat wel degelijk meetelt op erelijsten en in prijzenkasten. Een kleine acht maanden na zijn aanstelling lonkt voor Ten Hag een kans op wat ze in Engeland zo deftig ‘silverware’ noemen.

Wout Weghorst

Ook Wout Weghorst is erbij in het majestueuze Londense stadion, de aanvaller uit Borne die zich de laatste weken in een soort droomwereld moet wanen. Voor de vijfde keer op een rij kreeg de spits een basisplaats in het shirt van United, deze keer in de returnwedstrijd tegen Premier League-middenmoter Forest.



In de heenwedstrijd (0-3 winst) maakte Weghorst nog zijn eerste goal voor United, woensdag raakte de Oranje-international op slag van rust de paal. Ver van het doel zette Weghorst zijn hoofd knap tegen een voorzet van Casemiro, maar buiten bereik van keeper Wayne Hennessey stuitte de bal terug het veld in.

Volledig scherm Wout Weghorst raakte de paal. © REUTERS

Weghorst sloeg een keer woedend op het natte gras, maar stapte niet veel later met rechte rug richting de spelerstunnel. Zijn rol bij United is onverwacht en ongekend: de voetballer die in januari werd gehuurd van Besiktas en ‘vaste’ werkgever Burnley, is wekelijks de diepe spits in een systeem dat zich het beste als 4-2-3-1 laat omschrijven.



Dat heeft ook deels met blessures te maken, maar Ten Hag is domweg tevreden met de Tukker, die na een dik uur werd vervangen door Anthony Martial. Weghorst deed tot die wissel vrijwel niets verkeerd, kaatsend en duellerend, gretig loerend op zijn kansen voor de goal. De Nederlander zorgt voor diepte in het spel van United, en is daarbij dienstbaar aan de creatieve spelers vlak achter hem.

Tegen Nottingham Forest kwam de thuisploeg nooit in de problemen met de comfortabele voorsprong uit de heenwedstrijd op zak. Ten Hag wisselde een paar vaste basisspelers, maar koos zeker niet voor een B-ploeg, met de oud-Ajacieden Antony op de rechtervleugel en Lisandro Martinez in het centrum.

Eerste prijs

United was in alles de betere ploeg, maar het duurde relatief lang voordat de wedstrijd werd beslist. De handige Spaans-Argentijnse vleugelspeler Alejandro Garnacho kreeg na een klein uur een goede kans, Casemiro was dichtbij, maar het was Weghorsts vervanger Martial die na 74 minuten de wedstrijd openbrak. Een combinatie met Marcus Rashford verliep weliswaar wat moeizaam, de Fransman schoof de bal daarna handig in het doel: 1-0.



Bekijk hieronder de 1-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een paar minuten later besliste middenvelder Fred de wedstrijd definitief, op aangeven van Rashford, tot vreugde van het publiek op een uitverkocht Old Trafford. Voor Ten Hag lonkt nog deze maand zijn eerste prijs als manager van Manchester United: een regelrechte meevaller bij een klus die afgelopen zomer nog zo loodzwaar en ronduit moeizaam begon.



Bekijk hieronder de 2-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

