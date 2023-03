Xavi looft ‘beste middenvelder van de wereld’ Frenkie de Jong na ontsnapping FC Barcelona in Bilbao

,,Frenkie presteert al maanden op een buitengewoon niveau”, zei Xavi na de zwaarbevochten overwinning in Bilbao op Athletic Club (0-1), een week voor de Clásico tegen Real Madrid. ,,Hij geeft ons vertrouwen en heel veel meer. Frenkie verliest weinig ballen, hij dribbelt en weet gaten te vinden in de defensie van de tegenstander. Hij is van een hoog niveau, een van de beste middenvelders ter wereld.”

Door de zege op Athletic behield Barcelona aan kop van La Liga de voorsprong van 9 punten op Real Madrid. De grote rivalen treffen elkaar zondagavond voor de Clásico in Camp Nou. “Hopelijk sta we daarna 12 punten voor”, zei doelman Marc-André ter Stegen, die opnieuw de ‘nul’ hield. De Duitser heeft in 25 competitiewedstrijden pas acht doelpunten tegen gekregen. ,,Hopelijk kunnen we met de steun van de fans iets geweldigs doen tegen Real.”

Nep-bankbiljetten

De sportieve prestaties van Barcelona worden momenteel wel overschaduwd door een omkoopzaak. De club werd afgelopen week aangeklaagd omdat het tussen 2001 en 2018 betalingen zou hebben gedaan aan een bedrijf dat in handen was van de voormalige baas van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Barcelona zou miljoenen hebben betaald om wedstrijden te beïnvloeden.

Volledig scherm Supporters van Athletic scandeerden 'a segunda' (naar de tweede divisie) en strooiden nep-bankbiljetten rond in stadion San Mamés met daarop de tekst 'mafia$' en het logo van Barcelona. Rechts Frenkie de Jong. © AFP

Supporters van Athletic scandeerden zondagavond a segunda (naar de tweede divisie) en strooiden nep-bankbiljetten rond in stadion San Mamés met daarop de tekst ‘mafia$’ en het logo van Barcelona. Xavi was daar naar eigen zeggen van geschrokken. ,,Deze vijandigheid verraste me en maakt me ook verdrietig. Het is niet goed om vooraf al te oordelen over iets dat wordt uitgezocht”, aldus de trainer. ,,In de kleedkamer hebben we niet gesproken over deze zaak, wij focussen ons op het voetbal. De clubleiding doet de rest.”

Raphinha

Het winnende doelpunt in Bilbao werd op slag van rust gemaakt door Raphina. De Braziliaan schoot diagonaal raak, al keurde de scheidsrechter de treffer in eerste instantie af wegens buitenspel. De VAR oordeelde terecht dat daar geen sprake van was, waardoor er door de bezoekers alsnog gejuicht kon worden.

Diezelfde VAR hielp FC Barcelona in de slotfase opnieuw. De thuisploeg maakte gelijk, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd de goal afgekeurd omdat invaller Iker Muniain in een duel met Frenkie de Jong hands maakte. Ook daarna kreeg Athletic nog kansen op de 1-1.

Barcelona lijkt dit seizoen bijna een abonnement op 1-0 overwinningen te hebben. Tegen Athletic was het al de negende keer dat de ploeg van trainer Xavi met die stand op het scorebord als winnaar van het veld stapte. Achterin is het bij de Catalanen sowieso een bijna onneembare vesting, getuige de slechts acht tegengoals in 25 competitieduels, tegenover 47 doelpunten voor.

Volgende week zondag staat om 21.00 uur in Camp Nou de Clásico op het programma. Bij een zege lijkt Barcelona, met dan nog dertien speelronden te gaan, al bijna een voorschot te kunnen nemen op de titel.

De cijfers van La Liga

Programma en uitslagen La Liga

Stand La Liga

