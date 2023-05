Zakaria Aboukhlal weigert regenboogrugnummer en mag daarom niet spelen bij Toulouse

Zakaria Aboukhlal ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie van Toulouse voor de thuiswedstrijd tegen FC Nantes. De voormalige speler van PSV en AZ weigert te spelen in een shirt waarvan de rugnummers dit weekeinde, net als bij alle andere teams in de Franse voetbalcompetitie, de regenboogkleuren hebben.

De Franse bond houdt dit weekeinde een campagne tegen homofobie, genaamd ‘Homo of hetero: we dragen allemaal hetzelfde shirt’. Alle teams uit de Ligue 1 en Ligue 2 spelen met rugnummers in de regenboogkleuren. De aanvoerdersbanden hebben dit weekeinde ook die kleuren. Vooraf is duidelijk afgesproken dat alle clubs meedoen. Spelers die het shirt niet willen dragen, komen daarom niet in actie.

De shirts worden na deze speelronde geveild. De opbrengst gaat naar drie liefdadigheidsinstellingen die actief zijn in de strijd tegen discriminatie op het gebied van lhbti. Niet alleen Aboukhlal mag niet in actie komen. Mostafa Mohamed doet om dezelfde reden niet mee bij Nantes.

„Spelers in onze selectie hebben hun ongenoegen geuit over de associatie van hun persoon met regenboogkleuren die de LGBT-beweging vertegenwoordigen”, valt te lezen in een statement op de clubwebsite. „Hoewel Toulouse de individuele keuzes van haar spelers respecteert, hebben we ervoor gekozen om de genoemde spelers niet mee te laten doen tegen Nantes.”

Groot gemis

Het ontbreken van Aboukhlal is een flinke aderlating voor Toulouse. De aanvaller is de laatste maanden een van de uitblinkers bij de club. Zijn succesvolle seizoen bekroonde hij onlangs met een fraai doelpunt in de gewonnen Franse bekerfinale. In dit Premium-artikel lees je hoe hij dit bijzondere seizoen beleeft.

Wedstrijd uitgesteld

Het duel zou aanvankelijk om 15.00 uur beginnen, maar de aftrap is met anderhalf uur verlaat. De reden daarvoor is dat de Explosieve Opruimingsdienst in actie moest komen door een verdachte kartonnen doos. Om 16.30 uur is het duel alsnog van start gegaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma, uitslagen en stand Ligue 1

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Franse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.