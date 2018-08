Zeilers Heiner en Postma naar medalrace op WK

Zilveren Krumins: Was bang dat ik YouTube-hit zou worden

22:31 Susan Krumins ging nog nooit in haar leven zo kapot als tijdens haar 10.000 meter finale op de EK in Berlijn. Ze won zilver achter de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter en kwam wankelend over de finish. ,,Ik dacht: ik zal toch niet mijn medaille verspelen?”