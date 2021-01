Zeilster Afrodite Zegers (29): geboren in Griekenland, thuis in Doorwerth, op weg naar Tokio

Tussen Lanzarote en Scheveningen vormt Doorwerth een rustplaats in het leven van zeilster Afrodite Zegers. Dat leven staat in 2021 in het teken van de Olympisch Spelen van Tokio. In Doorwerth vindt de 29-jarige geboren Griekse haar familie en rust, tussen de drukke trainingssessies en het reizen naar verre wateren in.



Samen met Lobke Berkhout is de 470-zeilster al zeker van een olympisch ticket. Vijf (!) jaar nadat zij bij de Spelen van Rio de Janeiro vierde was en net naast een medaille geep.



,,We hebben lekker kunnen trainen op Lanzarote, onder prima condities qua weer en wind”, zegt de zeilster over de laatste trainingsperiode. ,,We zijn er ruim drie weken geweest en hebben ook nog wedstrijden kunnen varen. Daarna hebben we de kerst thuis doorgebracht.”