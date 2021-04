Zeldzaam verzamelplaatje van LeBron James verkocht voor 5,2 miljoen dollar

Perfecte reeks / Samenvatting Nadal grijpt na thriller tegen Tsitsipas twaalfde titel in Barcelona

25 april Het is een indrukwekkende reeks die Rafael Nadal heeft staan in Barcelona. Twaalf finales, twaalf overwinningen. In een herhaling van de finale van 2018 moest Stefanos Tsitsipas er na drie lange, spannende sets wederom aan geloven: 6-4, 6-7(6), 7-5.