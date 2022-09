Zeno Debast (18) maakt debuut in Belgische selectie voor duels met Oranje en Wales

De Belgische bondscoach Roberto Martinez heeft met Zeno Debast één debutant opgeroepen voor de wedstrijden in de Nations League tegen het Nederlands elftal en Wales. Debast is een 18-jarige centrale verdediger van Anderlecht. Martinez kan niet beschikken over Romelu Lukaku. De Belgische topschutter aller tijden staat al een tijdje aan de kant met een blessure aan het bovenbeen.

Volgens Martinez is de selectie van Debast geen verrassing. ,,In juni was hij licht geblesseerd en kon hij niet in actie komen met de beloften, maar achter de schermen werkte hij reeds met de ‘Rode Duivels’ en zo konden we hem aan het werk zien. Nu heeft hij een indrukwekkende seizoensstart met Anderlecht achter de rug. Hij is een uitstekende jonge speler met veel potentieel.”

Jason Denayer is ook in de selectie opgenomen, maar hij speelt niet tegen Wales en Nederland. De verdediger zit sinds zijn vertrek bij het Franse Olympique Lyon zonder club en komt volgens de bondscoach alleen meetrainen. Martinez stelt dat Denayer een belangrijke speler voor de Belgen is. “Nu moeten we er dan ook zijn voor hem. Met ons meetrainen zal hem deugd doen. Maar als je geen wedstrijden speelt in clubverband, kan je ook niet bij de nationale ploeg spelen. Zonder club geen WK.”

De Belgen nemen het donderdag op tegen Wales. Drie dagen later staat de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen Oranje in Amsterdam op het programma. Nederland is koploper in de poule met 10 punten uit vier wedstrijden, België volgt met 7 punten. De groepswinnaar plaatst zich voor de zogeheten Final Four, die volgend jaar juni wordt gespeeld.