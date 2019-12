Zes tips voor buitensporters in de winter: ‘Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel’

,,Tegen weer kun je je kleden’’, zegt Futselaar (28). De hardloper, voorheen amateurvoetballer, gaat komend jaar een serieuze poging doen zich op de marathon te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020.



Hij kent alle tips en tricks om als ‘zomersporter’ de winter door te komen. ,,Ik kijk naar buiten en bepaal dan wat ik moet aantrekken. In de winter kun je het best met laagjes werken.’’



Blijven drinken

Minstens net zo belangrijk, zegt Futselaar, is dat je voldoende drinkt als het kwik daalt. ,,Dat vergeten veel mensen, ikzelf soms ook. Voor je gevoel heb je minder dorst dan bij warm weer, maar je zweet veel. De tank moet je blijven aanvullen. Ik doe dat met water. Het liefst verwarmd, zodat mijn lichaam geen extra energie verspilt om op temperatuur te blijven.’’



,,Je kunt overwegen de warming-up binnen te doen’’, vervolgt de atleet. ,,Als het heel koud is, vind ik persoonlijk fijn ter bescherming vaseline op mijn gezicht te smeren.’’ Voor de sporters die tóch liever binnen blijven, heeft Futselaar nog een tip: ,,Ga de loopband of hometrainer op. Prima alternatieven om in de winter fit te blijven.’’