Zestienjarige Mirra Andreeva door naar achtste finale op Wimbledon, Botic van de Zandschulp en Jean-Julien Rojer uitgeschakeld in dubbel

LIVE Tour de France | Jorgenson solo op weg naar Puy de Dôme, nieuw duel tussen Vingegaard en Pogacar?

De negende etappe in de Tour de France is niet zomaar een bergrit, maar één met een flink historisch tintje. De Puy de Dôme keert na liefst 35 jaar afwezigheid terug in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Wordt het op deze mythische beklimming weer een duel tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? De vroege vluchters strijden om de dagzege. Volg de ontwikkelingen van de negende etappe in ons liveblog. • Emotionele Mathieu van der Poel vecht tegen tranen bij eerbetoon aan opa Raymond Poulidor • Tour keert terug naar verboden berg: dit is wat de Puy de Dôme zo bijzonder maakt