Zeven bijzondere sportmensen over het meest bizarre sportjaar ooit: ‘Het was dramatisch’

Jordy Bal: gelukkig geen pijn meer

Jordy Bal (21), amateurvoetballer, raakte zwaar geblesseerd: Begin oktober bak hij tijdens een wedstrijd tegen DVOV zijn been op twee plaatsen. Monter lag hij in het ziekenhuis en begon een dag later aan zijn revalidatie. ,,Het was een dramatisch jaar. Eerst corona en later een heftige beenbreuk. Nu gaat het heel goed, ik kan een aantal dingen zelfstandig doen, zoals douchen en eten koken. Gelukkig heb ik geen pijn meer, wel loop nog op krukken. Ik denk en droom nog wel eens over het moment. Maar ik droom ook over het moment dat ik weer op het veld kan staan.”