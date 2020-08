Zevenaarse Maartje Ruikes: ‘Ook positieve dingen in de turnwereld’

Voor de goede orde: het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de Zevenaarse Maartje Ruikes (24) om te bagatelliseren wat er in het verleden in de turnwereld heeft plaatsgevonden aan mentale en fysieke mishandeling van topturnsters; de ervaringen over vernederen en uitschelden, schoppen en slaan door coaches stapelen zich op.

Ruikes stimuleert de meiden – inmiddels vrouwen – van haar generatie en daarvoor om hun verhaal te doen. ,,Ik denk dat dit hét moment is om je te laten horen. Hoe meer verhalen naar buiten komen, hoe beter er onderzoek kan worden gedaan.’’

Want dat de onderste steen in het Nederlandse topturnen boven moet, staat ook voor de Zevenaarse buiten kijf. ,,Er moet zeker wat gebeuren in de turncultuur’’, stelt Ruikes, die van haar negende tot haar 21ste als lid van De Hazenkamp in Nijmegen tot ’s lands beste turnsters behoorde en onder meer aan het WK van 2014 in China deelnam.

Wat ze met háár verhaal hoopt te bereiken, is aantonen dat het niet louter kommer en kwel is in de turnwereld. ,,Ik vind het belangrijk om te laten zien dat er ook positieve dingen zijn. Ik las een tweet van iemand over haar dochter van 6 die op turnen wilde. ‘Dacht het niet’, was de reactie van die moeder. Terwijl het natuurlijk niet per definitie zo is dat je mishandeld wordt. Turnen is zo’n mooie sport, ik zou het heel zonde vinden als kinderen dat niet meer kunnen, mogen of willen doen.’’

Volledig scherm Maartje Ruikes in actie op het NK in 2015. © Sander Chamid

Tot haar grote geluk heeft Ruikes een overwegend goed gevoel overgehouden aan haar turncarrière, die ze drie jaar geleden wegens aanhoudend blessureleed beëindigde. ,,Ik zou het zo weer doen, met alle liefde. Geen twijfel mogelijk. Misschien ben ik wel de uitzondering die er positief op terugkijkt. Dat wil zeker niet zeggen dat het alleen maar rooskleurig is geweest, maar dat is ook wat het topsport maakt. Ik ben in ieder geval nooit uitgescholden of genegeerd.’’

Ook niet door de turncoaches die nu – al dan niet door hun eigen ontboezemingen – in het beklaagdenbankje terecht zijn gekomen als Gerrit Beltman, Vincent Wevers en Gerben Wiersma, die ze bij de nationale selectie meemaakte. ,,Ik ben met hen naar het WK geweest, maar kan er niets verkeerds over zeggen.’’

Bij haar Nijmeegse club De Hazenkamp, waar Ruikes jarenlang trainde onder Edwin Zegers, heeft ze zich evenmin ooit onveilig gevoeld. ,,Ik had de mogelijkheid om mijn mening te geven, we konden discussies hebben. Ik denk dat andere meiden bij andere verenigingen dat niet hebben gehad.’’

Terwijl een veilige omgeving voor álle turnsters nodig is, benadrukt Ruikes. Wat haar betreft is de turnbond aan zet. ,,Zij zijn verantwoordelijk, ze kunnen nu niet meer zeggen dat ze niet weten wat er speelt. Er is heel veel te bespreken. Het grootste punt om aan te pakken is in mijn ogen bodyshaming: we moeten af van het ideaalbeeld van de turnster die dun, smal en sierlijk is. Dat zijn heel veel turnsters gewoon niet. Ook buiten het turnen is je gewicht al een ding voor jonge meiden, maar in je turnpakje ben je helemaal kwetsbaar.’’