Zlatan Ibrahimovic (41) schrijft historie in Serie A met eerste goal sinds januari 2022

met videoZlatan Ibrahimovic is de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. De Zweedse spits van AC Milan benutte tegen Udinese een strafschop. Daarmee lost hij Alessandro Costacurta af als oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Ibrahimovic is 41 jaar en 166 dagen oud.

Costacurta, die vrijwel zijn hele carrière voor AC Milan voetbalde, was 41 jaar en 25 dagen oud toen hij op 19 mei 2007 scoorde. Dat deed de verdediger opvallend genoeg ook uit een penalty tegen Udinese. De goal van Ibrahimovic was zijn eerste sinds januari 2022.

Ibrahimovic maakte onlangs zijn rentree na een zware knieblessure. De oud-Ajacied had tegen Udinese voor het eerst dit seizoen een basisplaats en droeg ook de aanvoerdersband. Ibrahimovic miste kort voor rust in eerste instantie een strafschop, maar hij mocht opnieuw aanleggen omdat een speler van Udinese te vroeg was komen inlopen. Vervolgens verschalkte hij doelman Marco Silvestri wel. Dat was de gelijkmaker (1-1). Udinese-coach Andrea Sottil bekeek de goal van Ibrahimovic vanaf de tribune: hij was met rood weggestuurd omdat hij heftig protesteerde toen de spits zijn gemiste strafschop mocht overnemen.

Uiteindelijk mocht de goal van de Zweed niet baten, want Udinese won met 3-1. Ibrahimovic scoorde vlak voor rust in de derde minuut van de blessuretijd, maar via Beto kwam Udinese nog in de vijfde minuut van diezelfde blessuretijd op 2-1. Na rust was het de Nederlander Kingsley Ehizibue, voormalig speler van PEC Zwolle, die de wedstrijd op slot gooide met de 3-1. Ook Marvin Zeegelaar viel nog in bij Udinese.

Door de nederlaag van AC Milan staan Ibrahimovic en consorten nu vierde in de Serie A met 48 punten, twintig minder dan koploper Napoli, maar slechts twee en één minder dan nummer twee Internazionale en nummer drie Lazio. AS Roma volgt op plek vijf met één punt minder dan AC Milan. Atalanta Bergamo staat drie punten achter AC Milan op plek zes. De strijd om de Champions League-tickets is daarmee ongekend spannend in Italië.

