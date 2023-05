Zlatan Ibrahimovic legt 2,3 miljoen euro neer voor nieuwe Ferrari

Er bestaan slechts 599 exemplaren van de Ferrari Daytona SP3 én de fabriek beslist wie de auto ‘verdient’. De nieuwe wagen van Zlatan Ibrahimovic is dus niet alleen extreem exclusief, maar ook erg duur. De Zweed had een cheque van zo’n slordige 2,3 miljoen euro over voor de sportwagen. Dan moet de liefde wel heel erg groot zijn.

Ibrahimovic houdt van Ferrari en Ferrari van Ibrahimovic. De Daytona SP3 is de zoveelste wagen van het Italiaanse merk in de collectie van de Milan-aanvaller, die vanavond door een blessure ontbreekt tegen Inter. Ibra was eerder al te zien in een Ferrari Enzo, een Monza SP2, een SF90 Spider, enzovoort. Het luxemerk twijfelde dan ook niet lang om de nieuwste parel aan zijn vaste klant te verkopen.

Volledig scherm Ibrahimovic en zijn SF90 Spider. © Photo News

De voorliefde voor (Italiaanse) auto’s van Ibracadabra is dus niet nieuw. Vorig jaar trok hij naar Ferrari’s sportwagenfabriek in Maranello om samen met F1-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz enkele wagens te testen. De immer stoïcijnse aanvaller genoot duidelijk van zijn rondrit. Er was zelfs enig talent te bemerken. Wellicht zit er nog een nieuwe carrière in voor de 41-jarige Zweed.

100 km/u in 2,85 seconden

De Daytona SP3 behoort tot de zogenaamde ‘Icona-Ferrari’s’, een reeks auto’s die in zeer beperkte oplage geproduceerd worden als eerbetoon aan een historisch model. Zlatan toonde de sportwagen in de straten van Milaan. Daar zal hij de auto niet tot het uiterste kunnen drijven. Zijn Ferrari beschikt over 840 pk en haalt 100 km/u in 2,85 seconden.