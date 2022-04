Zlatan Ibrahimovic staat open voor terugkeer bij Ajax: ‘Als speler? Ze hebben mij niet nodig op het veld’

Voormalig Brits wereldkam­pi­oen darts Ted Hankey voor de rechter vanwege aanranding

Voormalig tweevoudig wereldkampioen darts Ted Hankey wordt beschuldigd van aanranding. Een politiewoordvoerder in de Britse regio Cheshire meldt aan de tv-zender Sky News dat de 54-jarige is aangeklaagd in verband met een incident dat in september vorig jaar plaatsvond.

