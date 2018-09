Zlatan schrijft historie met 500ste doelpunt

Huntelaar gaat nog even door met scoren: 'Ik ben nog jong'

0:02 Na afloop van een week waarin Kasper Dolberg zijn rentree bij Ajax aankondigde, liet Klaas-Jan Huntelaar met twee treffers van zich horen in het thuisduel met FC Groningen (3-0). ,,Het is altijd lekker om te scoren", zei de spits. ,,We spelen veel wedstrijden, we gaan wel zien wat er gaat gebeuren."