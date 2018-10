Zlatan verrast uit Thaise grot geredde voetballers

De jongens straalden van opwinding toen de wereldster ineens naast hen kwam zitten op de bank. Zlatan was gekleed in zijn voetbaltenue. ,,Deze kinderen zijn veel moediger dan ik. Zij hebben teamspirit, geduld en geloof in elkaar getoond. Ze zijn het beste voetbalteam in de wereld'', sprak de 37-jarige oud-speler van onder meer Ajax, Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United.



De twaalf jeugdvoetballers en hun coach kwamen op 23 juni vast te zitten in een grot. Ze waren ingesloten door water toen hevige regenval delen van het gangenstelsel in de grot blokkeerde. De reddingsoperatie was niet zonder gevaar. Een Thaise duiker kwam om het leven.