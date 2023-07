Zo laat speelt Botic van de Zandschulp vandaag in de tweede ronde op Wimbledon

Met pijn en moeite plaatste Van de Zandschulp zich voor de tweede ronde op Wimbledon. Met vechttennis en op karakter verschalkte hij de Chinees Zhang Zhizhen in vijf sets : 2-6, 7-6, 7-6, 3-6, 6-2. Door de hevige regenval was zijn wedstrijd verplaatst, waardoor hij pas gisteren in actie kwam. Hierdoor heeft hij amper één dag rust.

De partij van Van de Zandschulp en Davidovich Fokina staat gepland rond 13.30 uur. De 27-jarige tennisser komt uit op baan 15. Hij is de enige Nederlander die over is in het enkelspel. Tallon Griekspoor sneuvelde woensdag in de eerste ronde, nadat zijn partij liefst 31 uur was uitgesteld en last nu een pauze in, en debutant Gijs Brouwer verloor gisteren van Alexander Zverev in drie sets.