Zowel Tallon Griekspoor als Arantxa Rus loopt halve finale mis in voorbereiding op Roland Garros

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich bij het ATP-toernooi van Genève niet weten te plaatsen voor de halve finales. De 25-jarige Griekspoor, nummer 64 van de wereld, verloor in de kwartfinales van de Amerikaan Reilly Opelka.

Het werd 6-4 3-6 en 6-3 voor de Amerikaanse mondiale nummer 18, die Griekspoor nog niet eerder trof. De Noord-Hollander gaat nu naar Parijs voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag van start gaat. Voor Griekspoor was het bereiken van de laatste acht in Genève zijn beste resultaat in lange tijd.

Begin februari bereikte hij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam voor de laatste keer de tweede ronde. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Griekspoor moest zich vervolgens met een nekblessure afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid.

Arantxa Rus mist halve finales WTA-toernooi Rabat

Ook Tennisster Arantxa Rus is er bij het WTA-toernooi van Rabat niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale. Rus verloor in de kwartfinales van de Italiaanse Martina Trevisan, de mondiale nummer 85. Het werd 7-6 (4) 6-3 voor de Italiaanse. De hoogst geplaatste tennisster van Nederland gaat nu naar Parijs voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag van start gaat.