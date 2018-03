Zverev net iets beter dan Medvedev

De Graaf­schap-spe­ler Van Diermen: 'Morele opsteker voor mezelf en het team'

7:46 NIJMEGEN - Kevin van Diermen was vrijdagavond trots op de ‘teamprestatie’ van het gemankeerde De Graafschap in het uitduel bij titelkandidaat NEC (1-1). ,,We hebben geknokt voor iedere meter.’’