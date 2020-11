300 kilo grondstof synthetisch drugs gevonden: schuur Ledeacker 6 maanden dicht

Zo is het om op te groeien in een dorp dat pas net bestaat

2 november LANDHORST - Het dorp waar je opgroeit is meestal een dorp dat er voor je gevoel altijd al is geweest. Maar in Landhorst groeiden de ouderen van nu op in een wereld waar alles nieuw was. Hoop verdreef het verdriet van de oorlog. Nu het dorp 75 jaar bestaat, komen de zorgen.