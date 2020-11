Als ze in Nijmegen een herenboerderij beginnen, waarom dan niet in Sint Anthonis?

Soms reed Harry van Raaij nog even om, door Haps: ‘Dan zie ik dat er veel veranderd is’

16 november HAPS/ SINT ANTHONIS - Harry van Raaij, de vandaag overleden oud-voorzitter van PSV, groeide op in Haps en Sint Anthonis. In 2016 vertelde hij in een interview in De Gelderlander over zijn afkomst: over de cultuurprijs waar hij jurylid was, over ouder worden en over zijn jeugdvriend die wél priester werd.