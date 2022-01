André (73) is zwaar mishandeld omdat hij vuurwerkjongens tegenhield: ‘Had ik dan mijn hertjes moeten laten opblazen?’

Naast de voordeur van huize Emonds aan De Logt in Boekel, op de grens met Huize Padua, hangt een bordje met de tekst ‘It's just a joke'. Maar wat André Emonds in de nieuwjaarsnacht overkwam is zeker geen ‘joke’ te noemen. Hij werd vakkundig in elkaar gemept.



De verwondingen lijken inmiddels redelijk te herstellen. Maar dat is maar buitenkant. Hij liep bij de mishandeling een gescheurde bovenkaak op, waardoor hij zes weken lang alleen vloeibaar voedsel mag eten.