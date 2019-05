Auto over de kop na botsing in Wanroij

update Bom barst rond Oelbroeck in Sint Anthonis: deur blijft dicht

30 april SINT ANTHONIS - Multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis zit op slot. Vrijwilligers zijn per direct opgestapt en zonder hen is het niet mogelijk het centrum te runnen. Eerder had het bestuur te kennen gegeven per juli op te stappen. Dat heeft nu uit solidariteit meteen de stekker eruit getrokken.