Automobilist rijdt tegen gevel van woning in Westerbeek

Verborgen Land van Cuijk Graancir­kel, het geheim van Oploo, verbindt alles met elkaar

31 juli Met de campagne ‘Land van Cuijk, hét geheim van Noordoost-Brabant’ wil deze regio meer toeristen trekken. Juist nu veel mensen in coronatijd vakantie vieren in eigen land. Maar ook streekbewoners moeten zo worden verleid. In een serie belicht de Gelderlander een aantal verborgen geheimen uit eigen streek. Vandaag aflevering 3: de graancirkel in Oploo.