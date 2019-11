Boeren maandag langs snelwegen, maar geen blokkades

Volgens woordvoerder Jeroen van Maanen van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is er nog geen reden voor een hardere actie omdat deze maandag pas een eerste verkennend gesprek wordt gevoerd met landbouwminister Carola Schouten. Dat gesprek volgt op een plan dat dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, vorige week in Den Haag in Den Haag presenteerden. Daarin schetsen de boeren wat volgens hen goede maatregelen zijn om de stikstofcrisis te bezweren: koeien vaker in de wei laten, minder eiwitrijk voer geven en mest aanlengen met water.

Pittig gehoor

,,Er wordt pittig gehoor gegeven aan de oproep om actie te gaan voeren’’, zegt Van Maanen. Dit weekeinde werden boeren onder de actiekreet ‘show them our muscles’ via diverse sociale media opgeroepen om maandag tussen 12.30 en 14.00 met trekkers en vlaggen 'langs alle opritten van snelwegen’ te gaan staan. ,,Het lastig om in te schatten hoeveel mensen er mee gaan doen’’, stelt Van Maanen. Maar dat er ook wegen geblokkeerd gaan worden, doet hij af als ‘indianenverhalen'. ,,Het is pas het eerste gesprek nadat we ons rapport hebben ingeleverd.’’



Het kabinet wil in december komen met nadere plannen die de uitstoot van stikstof moeten gaan verminderen. Eerder werd al bekend dat de maximumsnelheid op snelwegen omlaag gaat. Nu wordt gesproken over onder meer het al dan niet verplicht saneren van boerenbedrijven die vlakbij natuurgebieden zitten. Ook het verplaatsen van natuurgebieden is een optie die bekeken wordt. Dat laatste leverde de afgelopen dagen ook een protestactie op: via Twitter deelden mensen onder de hashtag #mijnnatuurblijft massaal plekken die wat hen betreft beschermd moeten blijven.

Varkensboeren