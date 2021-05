Bovenbuurvrouw Jan Linders is overlast beu: ‘Het komt allemaal mijn huiskamer binnen’

Het blijft nog wel een tijdje stil in de openlucht­the­a­ters

16 mei OPLOO/OVERLOON - Het blijft nog wel een tijdje stil in het Openluchttheater Overloon en de Graancirkel in Oploo. Nog geen familievoorstellingen of muziekoptredens in de openluchttheaters in de regio. Volgens de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters is het door de onzekerheid rondom de ontwikkelingen van het coronavirus hinken op twee gedachten.