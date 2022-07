Brandweer en boer blussen kleine bermbranden in Oploo

Jubileum­feest Gassel zorgt voor vervroegde ‘degrada­tie­fi­na­le’ tegen De Zwaluw

GASSEL - Voor VV Gassel en De Zwaluw is de nacompetitie eerder afgelopen. Het tweede finaleduel tussen de vierdeklassers is namelijk met anderhalve week vervroegd. Gassel ontvangt De Zwaluw al donderdagavond, in plaats van op zondag 19 juni.

8 juni