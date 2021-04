Brommobiel botst tegen boom en belandt in sloot in Wanroij: bestuurder naar ziekenhuis

Verrassing! Na Annelies (69) krijgt ook partner Jeroen (68) een lintje

26 april GRAVE - Burgemeester Toon van Asseldonk noemt het uniek: een echtpaar in zijn gemeente krijgt een lintje. Jeroen van der Eerden (68) mocht zijn vrouw Annelies Graafsma (69) de Koninklijke onderscheiding opspelden, en vice versa. Met name door hun zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn ze nu beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.