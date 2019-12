Burgemeester Sint Anthonis onderzocht ook wethouder Aben: ‘Verhaal was onzin’

Roos Aben was wethouder namens de partij Samen Welzijn. Eind 2017 stopte ze omdat ze werd uitgeschakeld door een burnout.



Het onderzoek naar Aben werd in 2013 ingesteld. Dat gebeurde nadat het contract van een interim-medewerker niet werd verlengd, zegt zij. ,,In een brief wilde hij uit rancune wat nalaten. Ik werd vaag en suggestief in verband gebracht met vermeende belangenverstrengeling. Marleen wist dat die brief op meerdere plekken lag en zei: het is ook in jouw belang dat dit opgehelderd wordt. Een extern bureau concludeerde dat het verhaal onzin was.’’



Aben had er begrip voor dat Sijbers het onderzoek instelde, zegt ze. ,,Ik heb ook heel goed samengewerkt met Marleen. We hebben geen enkel probleem gehad toen, als college.’’