Burgemeester Sint Anthonis: ‘We konden niet anders dan streng zijn bij Jan Linders’

VIDEO Jan Linders trakteert heel Sint Anthonis op broodjes om winkelver­gun­ning te vieren

14:58 SINT ANTHONIS - ,,Fijn dat de Jan Linders weer opengaat. We zaten er echt op te wachten.’’ Breed lachend neemt een bewoonster van de Zandseveldweg in Sint Anthonis een plastic draagtas in ontvangst. In de tas zitten onder meer zachte broodjes, weet Maud, die het presentje komt brengen. Zij is samen met haar collega Lucía en een heel team van supermarktketen Jan Linders onderweg om elk huishouden in de gemeente Sint Anthonis te trakteren. En natuurlijk om klanten uit te nodigen de winkel te bezoeken als deze dinsdag weer de deuren opent.