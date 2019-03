Burgemeester verbiedt heropening supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis

Sint Anthonis legt verbouwing Jan Linders tijdelijk stil: ‘veiligheid in het geding’

25 maart SINT ANTHONIS - De verbouwing van supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis is op last van de gemeente deze maandag enkele uren stil gelegd. Volgens een woordvoerder van de gemeente was een draagmuur verwijderd waardoor de veiligheid van de bovenliggende woningen ook in het geding was. Aan het eind van de middag is de situatie weer vrijgegeven.