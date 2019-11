CDA wil onderzoek naar bestuurscultuur Sint Anthonis

Dit stelt het CDA voor in een persbericht dat vanochtend is verzonden. ,,Het feit dat ze, als burgemeester, kritische uitspraken deed over de bestuurscultuur moet onderzocht worden’’, zegt fractievoorzitter Arno Rombouts. ,,Los van het feit of ze kloppen of niet.’’



Marleen Sijbers vertelde gisteren aan het einde van de raadsvergadering dat ze opstapte als burgemeester. Hierin zei ze dat de bestuurscultuur in haar ogen onvoldoende correct en transparant is.