Coronacrisis nekt restaurant Bij Ties in Wanroij

Pijn in het hart

De zaak moeten sluiten gebeurt, meldt het ondernemersechtpaar op Facebook, ‘met pijn in ons hart’. ‘Helaas zijn we de afgelopen maanden zo hard geraakt door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende financiële problemen dat wij de deuren van ons restaurant helaas definitief moeten sluiten. Het is voor ons onmogelijk geworden om ons bedrijf weer te openen voor gasten. Wij hoeven u dan ook niet te vertellen hoe wij ons daarbij voelen en wat dat met ons doet.’

FantasTies

Met Bij Ties kreeg kok Thijs Robben in augustus 2012 in Wanroij zijn eigen restaurant. Hij had hiervoor al op verschillende locaties ervaring opgedaan in de horeca, zoals het Lagerhuis in Mill, het Veerhuis in Ravenstein, het Raadhuis in Uden en ’t Verlangen in Wijchen.