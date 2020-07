Coronavirus bij nertsenfokkerij in Oploo, 3500 dieren moeten worden geruimd

Dat meldt de Rijksoverheid maandagochtend in een nieuwsbericht. De besmetting kwam aan het licht door middel van het early warning monitoringssysteem, waarmee de dieren wekelijks worden getest op het virus. In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard, waaronder een aantal in ‘nertsenhoofdstad’ Sint Anthonis.



Zo werden er deze maand al bijna 10.000 nertsen gedood in die gemeente: 4500 in Ledeacker, 4300 in Landhorst en 1100 in Westerbeek. Daarvoor waren er ook al besmettingen vastgesteld bij zeker vijf bedrijven uit Landhorst.



Dieren van bedrijven waar het coronavirus is vastgesteld zijn inmiddels allemaal geruimd. Op Oploo na. Wanneer dat gaat gebeuren is vooralsnog niet bekend.