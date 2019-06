Coureurs en artiesten rijden in 228 gepimpte barrels van Wanroij naar Balatonmeer

Behalve de autoliefhebbers die zich inschreven voor de ‘roadtrip’ van vijf dagen reizen verschillende Nederlands-talige artiesten mee in een eigen auto. Ook radiomakers van RadioNL en een team van RTL Z is van de partij.



Deelnemers rijden mee in een ‘barrel’ die minimaal 20 jaar oud moet zijn en die voor niet meer dan 750 euro is aangeschaft. Elke wagen moet bij voorkeur bijzonder zijn aangekleed of uitgedost. Zoals de wagen die als een Duitse politiewagen is bestickerd en plagerig ‘Polizwei’ heet. Of de personenbus die eruitziet alsof ie helemaal bekleed is met groene wol. Gevolgd door een bolide die pointillistisch is beschilderd in de stijl van de Franse Impressionisten.