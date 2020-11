Deze burgemeesters bedankten voor het Sinterklaasjournaal (en hebben nu enorme spijt): ‘Had ik maar ja gezegd’

Veel regen tot nu toe maar het is nog lang niet nat genoeg

12 oktober CUIJK - Gemiddeld 35 mm regenwater viel er in de eerste week van oktober. Nat dus. Maar nog lang niet nat genoeg. ‘We hebben een kletsnatte herfst en winter nodig voordat het watersysteem weer helemaal is aangevuld en er weer een voorraad is voor de lente en zomer van 2021.’