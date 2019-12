Deze opgestapte burgemeester stond onder druk om onderzoek naar integriteit wethouder te stoppen

Florerende fotoclub Kiekus houdt expo met negentig foto's

18 december WANROIJ - Kiekus is sterk in opmars. De fotoclub uit Wanroij en omstreken scoort steeds hogere noteringen bij landelijke wedstrijden van de fotobond. Hoe die posities zich vertalen in mooie foto’s valt eind deze maand vast te stellen op de 36e expositie van Kiekus. In ‘t Wapen van Wanroij is het te doen, op 26, 27 en 28 december.