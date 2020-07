Dit wordt Donald Trumps nieuwe campagnelied als het aan Johan Vlemmix ligt

Recent dreigden the Rolling Stones Trump voor de rechter te slepen als hij niet zou stoppen met het gebruiken van hun muziek. Trump kwam al meerdere keren het podium op met You Can’t Always Get What You Want, Mick Jagger is er niet blij mee.





Maar ook Queen (We Are The Champions), Neil Young (Rockin’ In The Free World) en Rihanna (Don’t Stop The Music) balen ervan dat Trump hun muziek gebruikt.